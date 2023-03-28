خالد الجندي: اختيار النبوي لتجسيد شخصية الإمام الشافعي أكثر من موفق

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مسلسل الإمام الشافعي راقٍ للغاية، كما أن خالد النبوي فنان عبقري، وكان اختياره لأداء العمل مقنع للغاية، وأكثر من موفق، وكل حركاته مقنعة للغاية، و«لكن نتعجب ممن يعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، فجميعهم أصبحوا نقادا فنيين وخبراء في الدراما، وكلهم أصبحوا مخرجين وكتاب ومتخصصين في الأعمال الفنية».

وأضاف خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» على شاشة «dmc»: «محدش فيهم قدر يتمكلم عن أنتوني كوين في فيلم عمر المختار، بمشاهده المؤثره، وأدى أنتوني كوين دور شخصية عمر المختار بمنتهى الإتقان».

فكرة طيبة عن الإسلام

وتابع: «الناس أخدت فكرة طيبة عن الإسلام والدراما بهذا العمل، والناس مكنتش تعرف حاجة عن صلاح الدين غير من فيلم صلاح الدين الأيوبي، وفي الأعمال الفنية يضاف أمور لم تحدث من باب المعالجة الدرامية وهو أمر لابد منه».

الجندي يعلق على صورة النبوي بنظارة

وعلق على صورة منتشرة لخالد النبوي يرتدي فيها نظارة، مؤكدا أنها أثناء البروفة لمراجعة السيناريو الخاص بمشهد العمل، موضحا أنه ليس شابا أو طفلا ويرتدي نظاره لقراءة الأوراق، مضيفا: «ويطلع فلاسفة العصر وفقهاء الحي، يقولك على زمن الشافعي مكنش فيه نظارات، فدي أساليب مكشوفه والمسلسل عبارة عن بصيص من الضوء في نفق».