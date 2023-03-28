رسالة الإمام «الشافعي» حبيب المصريين حياً وميتاً

تحوَّل «رسالة الإمام» إلى وجبة أساسية على موائد المصريين خلال شهر رمضان الكريم، استطاع المسلسل أن يحوز إعجاب المشاهدين من مختلف الثقافات والفئات، جمع بين مقومات العمل الدرامى الجاذبة، ومقومات السرد التاريخى الدقيقة، ومقومات الرسالة الاجتماعية والدينية الهادفة.

احتفاء المصريين بالمسلسل ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى التى اكتظت برسائل الإمام فى كل حلقة، أشعاره ومقولاته تحولت إلى أيقونات يتداولها المتابعون من كبار السن وصغارهم، الشباب والفتيات، الرجال والنساء. مظاهر الاحتفاء بالحلقات الأولى من المسلسل لم تقف عند «السوشيال ميديا» وحدها، بل وصلت إلى البيوت المصرية، وخاصة البيوت المطلة على ضريح الإمام ومقامه وقبته التاريخية.

فجيران مسجد الشافعى بالقاهرة القديمة عبروا عن إعجابهم بالمسلسل، وأكدوا أنه يسهم فى إحياء سيرة الإمام وعلمه. لقى العمل قبول الجميع، استحسنه المشاهدون، إلا بعض الأصوات المتشددة الذين أفزعهم أجمل القول للإمام، فرأوا فى العمل خروجاً عن أفكارهم المختلفة مع أفكار التجديد، ومنهجهم المعادى لمنهج التعايش، وقناعاتهم الخاصة التى لا تتوافق مع ضرورات العصر وتغيرات البيئة وتطورات الزمان.