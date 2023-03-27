أحمد وفيق يشيد بدور خالد النبوي في سيرة الإمام: قوة ناعمة حقيقية

لا تزال الإشادات مستمرة بخالد النبوي عن مسلسله الجديد رسالة الإمام، فبخلاف الجمهور أثنى عدد كبير من الفنانين وآخرهم أحمد وفيق على العمل الفني.

وكتب وفيق، عبر حسابه على الفيسبوك: «خالد النبوي.. أحد القابضين على الجمر في فن التمثيل.. وأحد المكيفات الفنية بالنسبة لي.. خالد قوة ناعمة حقيقية.. ده بقى اللي في حتة لوحده».

وحرص عدد كبير من الفنانين على كتابة عدد من التعليقات؛ وأبرزهم شهيرة التي كتبت: «عندك حق يا وفيق في كل كلمة هو فعلا في حتة لوحده خالص»، وكتب أيضا السيناريست وليد يوسف: «المنصورة ماتجيبش غير الجامدين يا ميدو».

كما علق الجمهور على أداء خالد النبوي في المسلسل، وكتب أحد المتابعين: «فعلا هو نجم من نوع خاص وأنت كمان نجم من نوع خاص مفيش دور كل واحد فيكم بيعمله إلا وبيكون مقنع جدا وبيلمس القلب».

وكتب أحد المتابعين: «بيعجبني الفنان اللي يدي حق فنان تاني ويذكر حسن وإتقان وموهبة عمله.. إن دل ده على شيء هيدل على أنك مش بس شاطر وموهوب لأ كمان نظيف من جوا».

أبطال مسلسل رسالة الإمام

ومسلسل رسالة الإمام من بطولة خالد النبوي، سلمى أبو ضيف، أروى جودة، خالد القيش، فرح بسيسو، وغيرهم من الفنانين المصريين والعرب، وهو من تأليف محمد هشام عبية.

قصة مسلسل رسالة الإمام

وتدور قصة رسالة الإمام حول سيرة الإمام الشافعي، ويعرض المسلسل على أكثر من قناة فضائية ومن بينها DMC، والحياة، والقناة الأولى المصرية.