وكيل تعليم كفر الشيخ يكّرم الأم المثالية وموجهي التربية الاجتماعية

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، سحر حسني منصور، مديرة مدرسة علي عبد الشكور الرسمية للغات لحصولها على لقب الأم المثالية بمركز ومدينة كفر الشيخ، والثانية على مستوى الجمهورية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تصميم فيلماً تسجيلياً عن بعض النماذج المميزة من الأمهات المثاليات

جاء ذلك بحضور مصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام، وصممت مديرية التربية والتعليم فيلماً تسجيلياً عن بعض النماذج المميزة، والأمهات اللاتي استطعن خوض غمار الحياة، وأداء دورهن كأمهات، ونماذج نسائية مثالية، وقد تضمن العرض جزءاً من سيرة المحتفى بها.

تكريم 5 موجهين أوائل بإدارات تعليمية

كما كرّم وكيل الوزارة، 5 موجهين أوائل بإدارات تعليمية، شارك طلابها في مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة، والتي حصدت خلالها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ المركز الأول على مستوى الجمهورية، وهم أمين طه الغفلول، بإدارة شرق كفر الشيخ، وشحاته محمد بهوت، بإدارة برج البرلس التعليمية، وسعداوي محمود سعداوي، بإدارة الرياض التعليمية، والسيد عبدالحميد السيد، بإدارة بيلا التعليمية، ومحمد حسونة، بإدارة مطوبس التعليمية.

وكرّم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حمودة يونس، موجه عام الأنشطة الطلابية، موجهاً الشكر للجميع لجهودهم الميمونة التي أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز مما يدُل على مدى التعاون والعمل بروح الفريق وتتويج هذا الجهد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.