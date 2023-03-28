المصريون يحتفون بـ«رسالة الإمام» على الـ«سوشيال ميديا»: «هدية رمضان لينا»

أعمال درامية متنوعة وضخمة شاركت بإنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى السباق الرمضانى هذا العام، استهدفت فى مجملها وباختلاف أسمائها ومضامينها لم شمل الأسرة المصرية، وإظهار تضحيات رجال الجيش والشرطة المصرية للدفاع عن الوطن ومكافحة الإرهاب وإبطال خطط المتطرفين، إلى جانب إظهار عظمة مصر وتاريخها، وكان أبرز هذه الأعمال الدرامية مسلسل «رسالة الإمام»، الذى يحكى سيرة الإمام الشافعى، واحد من أهم وأشهر الفقهاء فى العالم الإسلامى، وتمكن العمل فى حلقاته الأولى من كسب تفاعل المشاهدين وأسر اهتمامهم، ونال إشادات واسعة من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، مثل «فيس بوك» و«تويتر»، معتبرين أنه «أجمل هدية فى رمضان».

ومنذ اليوم الأول لعرض مسلسل رسالة الإمام تداول رواد مواقع التواصل مقولات الإمام وأبياته الشعرية بكثافة، وعبروا عن آرائهم فى المسلسل وإعجابهم بأداء خالد النبوى، وكتب الحسينى محمد، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»: «المسلسل يقدم رؤية بصرية بالغة الجمال والعذوبة، ولا شك أن اجتذاب المخرج السورى الليث حجو مكسب كبير للدراما المصرية.. والتركيز على السنوات التى قضاها الإمام الشافعى فى مصر فكرة رائعة وتستحق الاحتفاء والترحيب».

وكتب محمد هانى: «‏‎أنا معجب جداً بالمسلسل، وشايف أن أداء خالد النبوى أكثر من رائع، والمصريين لغتهم عامية.. يعنى إحنا بنتكلم دلوقتى كدا.. وأكيد لما الإمام الشافعى جه مصر تحدث بها أو بلغة مناسبة لعصره»، فيما كتب شريف إسماعيل على «تويتر»: «من أجمل المسلسلات التاريخية».

«زينة»: خلى الشباب تقرا وتعرف

وكتبت زينة على: «مسلسل جميل و‎خالد النبوى عامل دور عظيم.. السهل الممتنع فعلاً، مع احترامى لكل الناس اللى بتنتقد المسلسل حتى لو مالهوش ولا حسنة كفاية أنه خلى شباب كتير جداً جداً تدوّر على الإمام الشافعى وتقرا عنه وتعرف عنه أكتر.. شكراً بجد أستاذ خالد النبوى».

«بسيونى»: يعرض تاريخاً وحقائق لا يعلمها الكثيرون

وكتب أمير بسيونى: «الإمام الشافعى هو المسلسل الوحيد الذى أتابعه عبر الإنترنت، والذى يعرض تاريخ وحقائق لا يعلمها أعداد كبيرة عن هذا الإمام العظيم، وبإذن الله يستكمل فى أفضل شكل، وكان الجيل الحالى فى أشد الحاجة لمعرفة أحداث هذا العصر، وجزء من حياة الإمام الشافعى الذى كان أعلم العلماء، وموسوعة تمشى على الأرض، فصيحاً شاعراً، ورحالاً مسافراً، رمزاً لسماحة الدين واللين مع الناس، والقوة فى الحق والحكمة، ومذهبه الذى نتعامل به وغالبية المصريين فى حياتنا ومعاملاتنا على مدار مئات السنين، المذهب الدينى الوسطى المعتدل دون تشدد أو تعصب، من يعرف رحلة وقصة الإمام الشافعى سيزداد حباً له وللدين وسيجعله يبحث ويتعلم أكثر.