خالد الجندي: الإمام الشافعي كان رمزا للقدرة على التغيير في الإفتاء

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإمام الشافعي كان رمزا للقدرة على التغيير في الإفتاء، وكان رمزا للمراجعات الفقهية، ويعتبر شخصية مصرية، وكذلك الإمام الليث بن سعد كان مصري.

الإمام الشافعي كان أيقونة مصرية

وأضاف خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» على شاشة dmc: «الإمام الشافعي هو أحد الأئمة الأربعة وأصبح أيقونة مصرية، وأصبح خلال 4 سنوات إمام أهل مصر، والتف حوله المصريون، وكانت تأثيراته على أهل مصر غير عادية، وهو إمام التجديد الفقهي، وأعداء مصر لا يريدون حدوث ذلك أو أن يكون في مصر رمزا من رمز التجديد الفقهي».

الدولة تتبنى فكر التجديد الفقهي

وتابع: «أعداء مصر مش طايقين إن الدولة والمجتمع يقدم للناس أو الدراما تقدم للناس، أو أن الدولة تتبنى فكر التغير في الرأي أو التجديد الفقهي، وكيف أن مصر تتبنى ملف التجديد الفقهي، وأي حاجة تتبناها مصر في عيون أعداء مصر أمر غير مقبول وغير مستحب، ولابد أن يحارب بكل ما أوتوا من قوة».