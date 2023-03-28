أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6.. طه القماش يصر على إثبات براءته

شهدت الحلقة 6 من مسلسل سوق الكانتو، بطولة الفنان أمير كرارة، المعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان العديد من الأحداث المهمة والشيقة، ولذلك تستعرض «الوطن» أحداث الحلقة 6 من مسلسل سوق الكانتو.

سوق الكانتو.. إثبات براءة طه

واستكمل مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6 أحداثه اليوم بمفاجآت والأحداث الشيقة، والتي تكشف عن إصرار «طه القماش» أمير كرارة، على إثبات براءته ضد التهمة الموجهة إليه بحرق مخزن «المعلم عوض» ضياء عبدالخالق، وذلك أمام شيخ الحارة، حيث انتهت حلقة أمس على هذا المشهد، وتظهر حلقة اليوم بانتقام «طه» من المعلم عوض والخواجة جابر.

سوق الكانتو.. جابر وتجارة الكحوليات

وسلط «طه» أمير كرارة، «دهب» ندى موسى التي تعمل في الملهى الليلي والذي يتردد إليه الخواجة جابر بأن تكشف حقيقته وتجارته للكحوليات للشرطي «الزناتي» الذي يتوعد في الأصل لطه القماش، ويراقبه ويريد القبض عليه متلبسا بتجارة الكحوليات أيضا.