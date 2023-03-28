مات الجاني والضحية في شقة واحدة.. «سر جريمة المرج اندُفن مع أصحابه»

داخل شقة صغيرة في الحي الشعبي بالمرج، كانت المفاجأة مدوية للجيران الذين عثروا على جثماني جارهم الشاب الأربعيني وجارته، الرائحة الكريهة وبداية تحلل جثماني المتوفين كان السبب الرئيسي في استشعار الجيران بوجود أمر غريب داخل شقة المرج، اتصل الجيران بالشرطة فحضرت قوة أمنية وبكسر الباب كانت المفاجأة بالعثور على جثمان الشاب وجارته في حالة تعفن.

معاينة مسرح الجريمة

معاينة النيابة العامة لشقة المرج أظهرت أن الشاب مستأجر الشقة كان يقيم مع أسرته منذ عدة أشهر وقبل أسابيع من وفاته غادرت زوجته الشقة غاضبة إلى منزل أسرتها، وأنه أحضر جارته للشقة وخلال جلوسهما دارت بينهما مشادة كلامية انتهت بقتلها بعدة طعنات، وعلى بعد أمتار قليلة من جثمانها كان جثمان الشاب «م.ط» ملقى في صالة الشقة ويظهر آثار احمرار حول رقبته ما يرجح أنه تخلص من حياته.

رائحة كريهة كشفت جريمة المرج

وأفادت معاينة النيابة العامة، بأن الشقة لم يدخلها أي شخص بطريقة غير شرعية وأن بابها ظل محكمًا حتى شعر الجيران بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة فابلغوا الشرطة التي حضرت وكسرت الباب لتجد داخله جثماني المتوفين، وعن أسباب الوفاة لم يجد أحد أي إجابة لها فهي دفنت مع أصحابها فالقاتل والمقتول بجانب بعضهما البعض.

خبير قانوني يشرح مآل جريمة المرج الحفظ من قبل النيابة

يقول الخبير الأمني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن جريمة المرج وفق ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة من أن شاب الشقة قتل جارته وتخلص من حياته فإن الواقعة هنا بدون متهم ويكون مآلها الحفظ من النيابة العامة وذلك بعد أن تنتهي التحقيقات إلى عدم وجود متهم جديد في القضية.

وأضاف سيد أحمد في حديثه للوطن في حالة انتهاء التحقيقات إلى أن جريمة المرج حدثت نتيجة انتقام الشاب من جارته بسبب حدوث خلاف بينهما على أمر ما وأنه تخلص من حياته بعدها، ففي هذه الحالة تكون الجريمة أغلقت وتنتهى بقرار الحفظ من قبل النيابة العامة.