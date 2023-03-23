4 مشاهد مؤلمة في مقتل ابن السلام بعدة طعنات.. الكاميرات كشفت الجريمة

تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب عشريني بعدة طعنات فى أماكن متفرقة من جسده على يد 4 متهمين بسبب خلافات بينهم، حيث أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، وفي جلسة ثانية، جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المشهد الأول: جريمة بعد صلاة الفجر

عدة مشاهد مؤلمة فى تلك الواقعة التي شهدتها منطقة السلام بالقاهرة، كانت أولى تلك المشاهد بعدما ودع المجني عليه أسرته بعدما أخبرهم أنه متوجه لصلاة الفجر في المسجد الموجود بالقرب من المنزل، وبعد أن أدى صلاته كالعادة تفاجأ بالمتهمين يطلقون أحد الكلاب عليه ليقوم الكلب بعقره، ولم ينتهوا عند ذلك ولكن قام أحدهم بإصابته بطعنة في الجانب وطعنة في منطقة القلب ليسقط المجني عليه أرضًا غارقَا في دمائه.

المشهد الثاني: دماء

وفى المشهد الثاني، يحمل المتهمون الأربعة جثة المجني عليه الذي تتساقط الدماء من جسده، ويلقونه من أعلى هضبة بمنطقة السلام، ويقوم أحد الأهالى بإبلاغ الشرطة وسرعان ما تنتقل سيارات الشرطة الى المكان، كما تنتقل جهات التحقيق الى المكان وتناظر جثمان المجني عليه المصاب بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، ويقوم رجال الشرطة بالقبض على المتهمين واقتيادهم إلى قسم الشرطة بعدما أوضحت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أنهم وراء ارتكاب الجريمة.

المشهد الثالث: تحقيقات

وفي المشهد الثالث، تجرى جهات التحقيق تحقيقاتها في الجريمة مع المتهمين وفى جلسة تحقيق استمرت أكثر من 3 ساعات يعترف المتهمون بارتكابهم للجريمة وإلقاء جثة المجنى عليه من أعلى هضبة بالمنطقة، وتأمر جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تأمر بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، وفى جلسة تحقيق تالية يجدد قاضي المعارضات حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما تأمر جهات التحقيق بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

المشهد الرابع: صورة ودمعة

وفي المشهد الرابع، يتجمع الأهالي والجيران في منزل المجني عليه لمواساة أسرته، حيث يمسك أقاربه بصورته والدموع تتساقط من العيون حزنًا على الشاب العشريني.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حمدى العربي، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يُحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.