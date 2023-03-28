واشنطن تتهم مؤسس «إف تي إكس» سام بانكمان فريد برشوة مسؤولين صينيين

اتّهمت السلطات القضائية الأمريكية مؤسّس منصّة تداول العملات المشفّرة «إف تي إكس» ورئيسها السابق سام بانكمان فريد بأنّه أمر بتقديم رشاوى بـ40 مليون دولار على الأقلّ لمسؤولين صينيين، وذلك وفق لائحة اتّهامية محدّثة اليوم الثلاثاء.

دفعات مالية

جاءت الدفعات المالية بعدما عمد مسؤولون صينيون في أوائل العام 2021 إلى تجميد حسابات للتداول بالعملات المشفّرة بقيمة نحو مليار دولار تديرها شركة ألاميدا التابعة لمنصّة إف تي إكس، وفق اللائحة الاتّهامية المعدّلة الموقّعة من المدّعي العام داميان ويليامز.

13 اتهاما لـ«بانكمان فريد»

بذلك يكون مجموع التّهم الموجّهة إلى بانكمان فريد قد بلغ 13 اتّهاماً بـ«التواطؤ لانتهاك أحكام مكافحة الرشوة المنصوص عليها في قانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة».

وجّهت أيضاً إلى بانكمان فريد تهمة الاحتيال الإلكتروني والتآمر لتبييض الأموال وانتهاك قواعد التمويل الانتخابي، ودفع بانكمان فريد ببراءته، وهو حالياً بحالة إطلاق سراح بكفالة ويقيم في منزل ذويه في كاليفورنيا.

أفلست منصة «إف تي إكس» وشركة «ألاميدا ريسرتش» المرتبطة بها في نوفمبر، ما أدّى إلى انهيار مجموعة للتداول الرقمي كانت قيمتها السوقية قد بلغت في مرحلة معيّنة 32 مليار دولار.

بحسب اللائحة الاتهامية، فقد وافق بانكمان فريد بعد نكسات متتالية واجهها مدى أشهر «على تقديم رشوة بملايين الدولارات لمحاولة رفع التجميد عن الحسابات»، وقد حصل على مراده إذ رفع التجميد بالفعل.