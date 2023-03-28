متصلة لقناة الناس: «أبويا بيفرق بيني وبين إخواتي وأنا مقاطعاه».. أمين الفتوى يرد

رد الدكتور خالد شعبان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على مستفتية تٌدعى «أم مكة» تقول إنها بنت وحيدة على ولدين، ووالدها يفضل أشقاءها عليها لذا قاطعت أباها، وتسأل عن الحكم الشرعي لذلك، مؤكدًا أنها لا يجوز ذلك.

روحي صالحيه واطلبي رضاه

وقال شعبان خلال حلقة برنامج «فتاوي الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، «لا يجوز لك يا أم مكة إنك تقاطعي أبوكي وده ذنب كبير جدًا، وأنتي بتقولي إنك بقالك شهرين مقاطعاه ولازم تروحي تستسمحيه حتى لو هو بيفضل إخواتك عليكي لا يجوز لك مقاطعته، ولو هو بيفضل إخواتك عليكي هو بيعمل حاجة مش صح لكن مش معنى كده إنك تقاطعيه لكن روحي صالحيه، واطلبي رضاه، لأن رضاه ده اللي هيدخلك الجنة وهينفعك في الدنيا بالبركة في أولادك».

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023 وذلك عبر تردد 12054 رأسي، وتذيع القناة عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.