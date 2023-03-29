مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان
كتب:
محمد بخات
12:55 ص | الأربعاء 29 مارس 2023
رمضان كريم
لفيف من المواطنين من أبناء المحافظة وزوارها يبحثون عن مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام الشهر المعظم.
وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023، في إطار الخدمات التي تقدمها لجميع القراء، وذلك ضمن الخدمات التي تحرص على تقديمها في مختلف المجالات.
مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023
وتأتي مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023، وفقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر وسحور في 7 رمضان في محافظة مطروح، تتمثل علي النحو الآتي:
- السحور في تمام الساعة 2:16 صباحا.
- الإمساك الساعة 4:26 صباحا.
- الفجر الساعة: 4:34 صباحا.
- الشروق الساعة 6:05 صباحا.
- الظهر الساعة: 12:16 ظهرا.
- العصر الساعاة: 3:47 مساء.
- المغرب الساعة :6:28 مساء
- العشاء الساعة 7:58 مساء.
مدة ساعات الصوم
وتزداد ساعات الصوم في محافظه مطروح في اليوم السابع عن الأيام الستة الماضية، على مدار النهار من أذان الفجر وحتى أذان المغرب كالتالي في سابع أيام رمضان:
مدة ساعات الصوم: 14:15 ساعة.