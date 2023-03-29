مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان

لفيف من المواطنين من أبناء المحافظة وزوارها يبحثون عن مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام الشهر المعظم.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023، في إطار الخدمات التي تقدمها لجميع القراء، وذلك ضمن الخدمات التي تحرص على تقديمها في مختلف المجالات.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023

وتأتي مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023، وفقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر وسحور في 7 رمضان في محافظة مطروح، تتمثل علي النحو الآتي:

- السحور في تمام الساعة 2:16 صباحا.

- الإمساك الساعة 4:26 صباحا.

- الفجر الساعة: 4:34 صباحا.

- الشروق الساعة 6:05 صباحا.

- الظهر الساعة: 12:16 ظهرا.

- العصر الساعاة: 3:47 مساء.

- المغرب الساعة :6:28 مساء

- العشاء الساعة 7:58 مساء.

مدة ساعات الصوم

وتزداد ساعات الصوم في محافظه مطروح في اليوم السابع عن الأيام الستة الماضية، على مدار النهار من أذان الفجر وحتى أذان المغرب كالتالي في سابع أيام رمضان:

مدة ساعات الصوم: 14:15 ساعة.