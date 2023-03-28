وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد عددا من المنشآت الطبية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

أجرت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للمرور على بعض المنشآت الطبية بمركز ومدينة قلين، وذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، وحسن المصري، عضو المكتب الفني بالمديرية.

المرور على مستشفى قلين التخصصي

واستهلت وكيل الوزارة، جولتها بالمرور علي مستشفى قلين التخصصي، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة به، وتفقدت كافة الأقسام الطبية بالمستشفى، برفقة الدكتور بكر عادل، مدير المستشفى، وتبين أثناء المرور مدى الجودة المقدمة بالمستشفى، وتوافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، مؤكدةّ أهمية التنسيق مع الإدارة الصحية في ضوء الإحالة من الوحدات الصحية التخصصية إلي المستشفى.

اختيار وحدة شباس عمير ضمن المرحلة الأولى التمهيدية للتأمين الصحي الشامل

كما واصلت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، جولتها، بالمرور علي وحدة شباس عمير التي تم اختيارها ضمن 11 منشأة طبية بنطاق محافظة كفر الشيخ في المرحلة الأولى التمهيدية للتأمين الصحي الشامل، حيث اطمأنت علي الوضع العام للوحدة من البنية التحتية والتجهيزات، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية على رأس العمل والتخصصات الطبية بالوحدة.

وتفقدت وكيل الوزارة وحدة ميت الديبة، ووحدة روينة، لمتابعة سير العمل، وتم رصد بعض السلبيات، وحلها علي رأس العمل، موجهةً بأهمية الانضباط الإداري، كما تفقدت أيضاً وحدة محلة موسى الصحية، وأشادت بمدي الانضباط الإداري والفني، واختتمت جولتها بتفقد وحدة القرضا الصحية، وتوجهت بالشكر لكافة الأطقم الطبية والإدارية على الجهد المبذول لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.