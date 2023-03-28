ملخص الحلقة 6 مسلسل الكتيبة 101.. الجيش يوجه ضربة موجعة للإرهابيين

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت، عن ملخص الحلقة 6 من مسلسل الكتيبة 101، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة اليوم، وبدأت بنجاح رجال الكتيبة 101 في تسديد ضربة موجعة إلى الجماعات الإرهابية في سناء، بعد نجاحها في الوصول لواحد من أبرز مخابئ السلاح والمعدات، وتم ضربها بالطيران الجوي مما أسفر عن تدمير المزعة وقتل أحد قيادات الجماعة وعدد من أفرادها.

وفي ملخص الحلقة 6 مسلسل الكتيبة 101، نجح المقدم خالد (آسر ياسين) في الحصول على معلومات من الإرهابي أبو عمار، بعد وضعه على جهاز كشف الكذب، ويكشف له عن أسرار خطيرة منها أسماء عناصر التنظيم ومعلومات عنهم، ولكن يطلب منه أمام ذلك أن يحمى نجله الصغير المتواجد بين صفوف التظيم خوفا عليه من القتل أو أن يلقى المصير نفس مصير والده.

ملخص الحلقة 6 مسلسل الكتيبة 101

ملخص الحلقة 6 مسلسل الكتيبة 101.. فتحي عبد الوهاب خائف من التورط مع الإرهابين

يواصل الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب)، خلال ملخص الحلقة 6 مسلسل الكتيبة 101، التعاون مع التنظيمات الإرهابية في سيناء، ولكنه متخوف من تكرار التعاون معهم مرة أخرى، قائلا لمساعده كمال (أحمد كشك)، أنه لا يرتاح لـ أبو البراء ولا يرغب في التورط معه في شيء أبعد من العمل

وعلى الجانب الآخر، يكشف الرائد نور صلاح العزب (عمرو يوسف) أنه بدأ في التفكير في مسألة الزواج خلال حديثه مع صديقه إسلام (إسلام جمال)، وذلك بعد تعرفه على الطبيبة آمنة، وتكشف الأحداث أن آمنة أيضا لديها مشاعر تجاه نور.