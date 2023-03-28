الرئيس الأمريكي: أزمة البنوك لم تنته بعد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أزمة البنوك لم تنته بعد، وفعلنا كل ما يمكن القيام به خلال الأزمة بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين.

وأعلن بنك سيليكون فالي الأمريكي المتخصص في تمويل الشركات الناشئة، إفلاسه قبل نحو أسبوعين في أزمة أضرت بقطاع البنوك العالمي، حيث أفلس من بعده بنك كريدي سيوس السويسري وسط تخوفات في قطاع البنوك من امتداد الأزمة إلى مختلف دول العالم، خاصةً أنّ هناك معدل تضخم عالمي مرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية مركز الاقتصاد العالمي حيث الدولار الذي يعد عملة الاحتياطي للبنوك المركزية حول العالم.