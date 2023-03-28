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%25 فقط من الديمقراطيين يريدون ترشح بايدن مرة جديدة لرئاسة أمريكا

كتب:

وكالات
05:30 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أظهر استطلاع جديد لجامعة «مونماوث» أن 25% من الديمقراطيين فقط يريدون إعادة ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن للانتخابات مرة جديدة في عام 2024، وذلك وفق ما نشرت صحيفة The Hill الأمريكية.

وكشف الاستطلاع أن 25% من المستطلعين الديمقراطيين قالوا إنهم يريدون أن يترشح جو بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024، بينما يعتقد 44% ممن شملهم الاستطلاع أن على بايدن التنحي وترك شخص آخر في حزبه يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024.

نسب الاستطلاع

 وأظهر 30% من الديمقراطيين المشاركين في الاستطلاع أنهم «ليس لديهم رأي» في هذا الشأن.

وأفاد 74% من الديمقراطيين بأن لديهم رأيا إيجابيا عن بايدن، في حين أن 14% ممن شملهم الاستطلاع لديهم رأي غير مؤيد للرئيس.

وفجر المستطلع آراؤهم مفاجأة عند سؤالهم عمن يودون رؤيته كمرشح ديمقراطي لمنصب الرئيس، قال 13% من المستطلعين إنهم يؤيدون نائبة الرئيس كامالا هاريس، بينما حصل وزير النقل بيت بوتيجيج والسيناتور بيرني ساندرز، على 6% لكل منهما.

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بقلم وكالات