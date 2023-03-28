بردية تضع يحيى في ورطة مع الملك مينا في «يحيى وكنوز»

أحداث جديدة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل «يحيى وكنوز 2» حيث وقع يحيى في ورطة مع الملك مينا بعد أن عثر أحد جنود الجيش المصري على بردية مُدون بها جميع تحركات الملك مينا ورموز مكتوبة بلغة غريبة وعليها أيضًا اسم يحيى، فظن الملك مينا أن يحيى خائن يجمع معلومات عنه وعن الحرب لإعطائها لأحد الأشخاص لكي يستخدمها ضده وبالتالي وقع يحيي في ورطة كبيرة مع الملك مينا.

يٌعرض المسلسل على فضائية dmc

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة «dmc» في تمام الساعة 6:15 مساءً ويعاد في تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي.

كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

وهو مسلسل كارتون موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل يحيى وكنوز مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.