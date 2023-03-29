مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 7.. علاء مرسي يخطف مربوحة

بدأت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 7 بالتطور بشكل كبير بعد سفر مربوحة والكبير معا إلى القاهرة، ليقضيا وقتا معا، وعملا بنصيحة مستشارة العلاقات الزوجية التي تقدم شخصيتها الفنانة نور، وشهدت ظهور الفنان علاء مرسي، الذي يجسد شخصية فخري، والذي يخطف مربوحة من الكبير.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 7

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 7 يستكمل رحلة الكبير ومربوحة في مصر، التي سعدت مربوحة بها كثيرا، واستمتعا بزيارتهما أبرز الأماكن ومعالم القاهرة، حيث جلسا في السينما معا وعبرت مربوحة عن سعادتها البالغة بسبب هذه اللحظات التي تقضيها مع الكبير، كما أخذها الكبير لتناول الأيس كريم، وكانت في غاية الفرحة.

وتتابع أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 7 بعد ظهور علاء مرسي في دور فخري، الذي سيحاول خطف مربوحة أثناء تجولها في محل فساتين، وهي مبهورة بالأطقم، ليتتبعها فخري أثناء دخولها المحل ويحاول أن يبدي إعجابه بذوق مربوحة، ويبدو من خلال تصرفاته أنه شخص غريب الأطوار.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 7

يشاهد متابعو مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 7 على شاشة قناة on في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب مباشرة، ويعاد الساعة 12:30 منتصف الليل.