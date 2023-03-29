مسلسل عملة نادرة الحلقة 7 لـ نيللي كريم.. محمد لطفي يعرض على نادرة حمايتها

ينتظر عدد كبير من الجمهور بحماس شديد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة الـ7 بطولة الفنانه نيللي كريم، إذ تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، ويناقش قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول على حقها.

موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الحلقة السابعة في تمام الساعة 7:30 مساءً عبر قناة الـ cbc، والإعادة في الساعة 1 صباحًا.

أحداث الحلقة السادسة

وجاء من ضمن أحداث الحلقة السادسة من المسلسل، وجود «نادرة» نيللي كريم، مع ولدها في منزل حسن أبو عصايا، ويظهر أحد رجال أبو عصايا «شداد» الذي يقوم بشخصيته الفنان محمد لطفي وكان يراقبها داخل مغارة المنزلاوي بمنظار، ثم نزل بسرعه من أعلى الجبل ليحكي لعطية، ثم عاد لنادرة مرة أخرى ليخبرها ما يفعله حماها في النجع، وبحثه عنها ورضيعها ويخبرها بعلمه بتواجدهما في المغارة و يعرض عليها حمايتها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، وكمال أبورية، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، وجومانا مراد، وعلي الطيب، وندى موسى، ومريم الخشت، ومحمد لطفي، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.