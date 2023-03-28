أحمد البدري عن دوره في عملة نادرة: لم أتوقع رد فعل الجمهور

يعود المخرج والفنان أحمد البدري إلى شاشات التلفزيون بعد غياب سنوات طويلة تصل إلى 11 عاماً، من خلال مسلسل «عملة نادرة» مع الفنانة نيللي كريم، والذي يشارك في السباق الرمضاني الجاري مع المخرج ماندو العدل .

دور أحمد البدري في مسلسل عملة نادرة

يجسد المخرج أحمد البدري دور شيخ الغفر، وهي تعتبر من الشخصيات المميزة في مسلسل عملة نادرة.

وعبّر البدري عن سعادته الشديدة بعودته للجديد إلى جمهوره، خاصة أنَّه لم يظهر على الشاشة منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى الدور الذي تفعله شركة العدل من جهود مستمرة طوال العام على المستوي الدرامي.

وعن اختيار شركة العدل له قال البدري لـ«الوطن»: «أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام للمخرج محمد العدل علي وقوفه معي وإصراره علي ترشيحه لي للعمل مع الفنانة نيللي كريم والفنان العبقري جمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبو رية ومحمد فهيم وفريد سيف النصر».

أحمد البدري ودوره في عملة نادرة

كما عبر عن سعادته برد فعل الجمهور حول دوره في مسلسل عملة نادرة قائلاً، «لم أكن أتوقع ذلك رد الفعل من الجمهور، خاصة أنني منذ فترات طويلة لم أظهر على الشاشة».