ملخص الحلقة 6 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم.. ظهور خاص لـ محمد لطفي

لا تزالت أحداث مسلسل عملة نادرة تتصاعد بشأن الشخصية الأساسية «نادرة» التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، ويأتي ملخص الحلقة 6 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم اليوم بأحدثٍ تشويقية.

ملخص الحلقة 6 مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

تبدأ الأحداث بوجود «نادرة» مع ولدها داخل منزل حسن أبو عصايا، ثم يحدث «فلاش باك» لمعرفة سبب وجودها في هذا المنزل، حيث إن أحد رجال أبو عصايا يدعي «شداد» الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي كان يراقب «نادرة» داخل مغارة المنزلاوي بمنظار مكبر ثم ينزل بسرعه من الجبل ليخبر عطية بما شاهده.

ويعتبر ذلك الظهور الأول لـ«شداد» الفنان محمد لطفي، الذي حاول إنقاذ نادرة من القتل .

أحداث الحلقة 6 من مسلسل نادرة بطولة نيللي كريم

يعود لـ نادرة مرة أخرى ويخبرها ما يفعله حماها «عبد الجبار» في النجع، باحثاً عن نادرة ورضيعها ويخبرها بعلم عبد الجبار بوجود نادرة ورضيعها في المغارة و يعرض على نادرة حمايتها و اصطحابها لمنزل أهلها دون المساس بها أو برضيعها.