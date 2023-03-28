مسلسل عملة نادرة الحلقة 6.. مريم الخشت تتأكد من خبر حملها و«علاء» يشك فيها

شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 6، تطورا في الأحداث حول شخصية «نادرة» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، وحماها «عبد الجبار» والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 6

جاء ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 6، إخبار حسن أبو عصايا بضرورة رجوعها لمنزل عبد الجبار، ولكن ترفض نادرة عرضه، و يؤكد عطية قرارها، ولكن يوبخ حسن أبو عصايا «عطية»، ويتوعد له خاصة أنه أكد لـ «عبد الجبار» عدم وجود نادرة في منزله.

مريم الخشت تتأكد من خبر حملها

تقرر إسراء تأكيد حملها وعمل تحاليل، وتشعر إسراء مريم الخشت بسعادة غامرة بعد تأكدها من حملها، بينما «علاء» يشك فيها بعد مكالمة تأتيه من سيدة على علاقة بها، وتخبره بأن زوجته في مكان لا يعلمه.

ينهال «علاء» على إسراء بالضرب بشكل مبرح، لشكه بها بسبب الاتصال الهاتفي فتبشره بحملها، يجلس علاء بجوارها، ويعتذر لها عن ما بدر منه، حيث أنه ظلمها رغم أنها كانت تحضر له مفأجاة حتى تتأكد من حملها.