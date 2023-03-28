موعد إعادة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم على قناة cbc

يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي على قناة cbc، خاصة لمن لم يستطيع مشاهدة الحلقة في موعدها الأساسي على قناة cbc، ونعرض خلال التقرير التالي موعد الحلقة وإعادتها.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي علي قناة cbc

ويُعاد مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم على قناة cbc في تمام الساعة 1 ونصف مساء، على القناة ذاتها، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ونصف ظهرا، على أن يكون الميعاد الأساسي لعرض الحلقة في تمام الساعة 7 ونصف مساء.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ومسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، ووئام مجدي، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.