يبحث الآلاف عن مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر رمضان المبارك، وسط أجواء روحانية مميزة واحتفالات في شوارع المحافظة، ابتهاجا بالشهر الكريم، كما يبحث المواطنين عن عدد ساعات الصيام وموعد أذان الفجر والمغرب.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث أن موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و23 دقيقة، وموعد الظهر في تمام الساعة الثانية عشر و3 دقائق، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و34 دقيقة، وموعد أذان المغرب في الساعة السادسة و15 دقيقة.

مواقيت الصلاة في المنوفية الأربعاء 29-3-2023

وتابعت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء 29-3-2023، فموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و34 دقيقة، وموعد السحور في الساعة الثانية و3 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و3 دقائق، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة، وعدد ساعات الصيام 14 ساعة و12 دقيقة.