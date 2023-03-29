موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الأربعاء 29-3-2023

يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الأربعاء 2023-3-29، للإيقاف عن تناول طعام السحور، وبدء صوم اليوم السابع من شهر رمضان المبارك

موعد صلاة الفجر في بورسعيد الیوم

وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة مواعيد الصلاة منها أذان الفجر اليوم في بورسعيد الأربعاء 2023-3-29، إذ ذكرت هيئة المساحة المصرية، أن موعد آذان الفجر في بورسعيد سيكون الساعة 4:15 صباحا، وبقية الصلوات كالآتي:

الشروق الساعة 5:44 صباحا

الظهر 11:56 صباحا

العصر 3:27 مساء

المغرب 6:08 مساء

العشاء 7:27 مساء

عدد ساعات الصیام الیوم الأربعاء 2023-3-29 في بورسعيد

يبدأ الصيام منذ الفجر وحتى مغرب اليوم، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 2023-3-29 في بورسعيد حوالي 14 ساعة صيام، وتبدأ عقب أذان الفجر في الساعة 4:15 صباحًا وتنتهي فى 6:08 مساءً.

يبدأ موعد إفطار الیوم السابع في شهر رمضان المبارك في بورسعيد الأربعاء 2023-3-29 عقب أذان المغرب بتناول البلح واللبن والمشروبات المعتاد تناولها بعد الصيام في شهر رمضان المبارك وبعدها يؤدي المسلمون الصلاة ثم يتناولون وجبة الإفطار.