تعاون بين محافظة سوهاج وحزب الشعب الجمهوري لتيسير الزواج لغير القادرين

التقى وفد من حزب الشعب الجمهوري، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واتفق الطرفان على التعاون لتيسير الزواج لغير القادرين من شباب وفتيات المحافظة المقبلين على الزواج خلال الفترة المقبلة.

ترأس الوفد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية بالحزب، وضم الوفد كلا من المهندس محمد عويضة أمين الحزب بالمحافظة، والنائب ياسر الهواري والنائب نشأت فؤاد عباس والنائب شعبان لطفي، والنائبة نانسي نعيم أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأكرم العمدة الأمين المساعد لشؤون التنظيم بالمحافظة، وصلاح ضيف الله الأمين المساعد لشؤون العمل الجماهيري بالمحافظة ووائل المشنب عضو الأمانة المركزية للتنظيم، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وشباب الأمانة المركزية.

محافظ سوهاج مع حزب الشعب الجمهوري

جاء ذلك عقب الاجتماع التنظيمي الذي عقده الحزب مع أمانة المحافظة والذي تناول خطة عمل أمانة المحافظة خلال الفترة المقبلة، ووجه الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بضرورة العمل على تشكيل الوحدات الحزبية والقاعدية للحزب في المحافظة، وتدشين مبادرات وتنظيم فعاليات تستهدف تقديم خدمة حقيقية للمواطن المصري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطنين، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة، ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار، والتصدي للاحتكار واستغلال المواطنين.

تيسير الزواج لغير القادرين

ووجه الألفي الشكر للمحافظ، على دعمه الدائم للمبادرات المجتمعية لخدمة المواطنين، مشيرا إلى توجهات الحزب خلال الفترة المقبلة إلى تدشين عدد من المبادرات، وتنظيم فعاليات تستهدف تقديم خدمات مجتمعية للمواطنين بسوهاج.