يستعد المواطنين في محافظة الجيزة لأداء الصلوات في سابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث يبحث المواطنين عن مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة اليوم الأربعاء 29-3-2023، وعدد ساعات الصيام، وموعد السحور والإفطار وموعد أذان الفجر.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة اليوم الأربعاء 29-3-2023 وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، حيث أن موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و22 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقة، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و32 دقيقة، وموعد أذان المغرب في القاهرة في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة الأربعاء 29-3-2023

كما تابعت، مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة اليوم الأربعاء 29-3-2023، حيث أن موعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و31 دقيقة، وموعد السحور في الجيزة يكون في تمام الساعة الثانية ودقيقتين، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة ودقيقتين، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة، وعدد ساعات الصيام 14 ساعة و11 دقيقة.