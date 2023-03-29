موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 وعدد ساعات الصيام

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 الموافق السابع من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، فيما بدأ العد التنازلي لموعد السحور والإمساك استعدادًا لصوم 7 أيام الصيام الذي يمر سريعًا، فيما اشتدت المنافسة بين مختلف المطاعم ومحال الفول على تقديم عروض مميزة في وجبات السحور للمواطنين.

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 وموعد السحور

ويولي عشرات الآلاف من المسلمين أهمية كبرى لما يخص موعد أذان الفجر في الفيوم طوال شهر رمضان المبارك، ليس لارتباطه الوثيق بموعد السحور، ولكن أيضًا لحرصهم على أداء صلاة الفجر في موعدها.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الأربعاء 29-3-2023

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الأربعاء 29-3-2023 والموافق سابع أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:24 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، بينما يأتي موعد السحور في تمام الساعة 2:04 صباحًا، ويكون وقت الإمساك والامتناع عن تناول الطعام والشراب وبدء الصيام في تمام الساعة 4:04 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء الموافق سابع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، بوقتٍ يتراوح بين 20 وحتى 25 دقيقة من رفع أذان الفجر، حيث يأتي موعد الصلاة في تمام الساعة 4:49 دقيقة.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الفيوم الموافق سابع أيام الصيام نحو 14 ساعة و9 دقائق، والتي تزداد بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميًا طوال شهر رمضان حتى تصل إلى 14 ساعة و51 دقيقة في آخر أيام شهر الصيام.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء

موعد أذان الظهر.. 12:02

موعد أذان العصر.. 3:32

موعد أذان المغرب.. 6:13

موعد أذان العشاء.. 7:31

موعد الإفطار اليوم الأربعاء في الفيوم

وفيما يخص موعد الإفطار والسحور والإمساك اليوم الأربعاء في الفيوم، فإنّها تأتي في المواقيت التالية:

موعد السحور.. 2:04 صباحًا.

موعد الإمساك.. 4:04 صباحًا.

موعد الشروق.. 5:50 صباحًا.

موعد الإفطار.. 6:13 مساءً.