موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الأربعاء 28-3-2023 ومواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023 ومواقيت الصلاة في سوهاج يبحث عنه الكثيرون في سادس أيام شهر رمضان، لمعرفة موعد الإمساك عن تناول الطعام والشراب، وبداية الصوم لليوم الجديد.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الثلاثاء 29-3-2023

وجاء موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023 ومواقيت الصلاة في سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

وقت الإمساك: يأتي في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:27 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: يأتي في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:07 دقيقة صباحًا.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:22 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم الجمعة في محافظة سوهاج

كما جاء عدد ساعات الصوم في سوهاج اليوم الأثنين 27-3-2023 لليوم الخامس في شهر رمضان الكريم، 13 ساعة و39 دقيقة.

كانت أوقاف محافظة سوهاج، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجرى تجهيز الساحات والمساجد، في جميع المدن والقرى، في كل أنحاء المراكز بسوهاج، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات وصلاة صلاة العشاء والتراويح.