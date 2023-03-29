مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان

انطلق سابع أيام شهر رمضان المبارك، الذي يتبعه ضرورة معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023

فجر 24: 4

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:17

العشاء 7:36

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويبدأ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الساعة 4:24 فجراً ومعه بداية صوم سابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية

ويعد موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الساعة 12:05 بحسب سابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويلي ذلك موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:36 عصرا.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية

ومع موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 6:17 مساءا، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الأربعاء

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و13 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.