محافظ الإسكندرية: نقل معارض «أهلا رمضان» إلى مقرات جديدة حال عدم الإقبال عليها

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بالمتابعة المستمرة لمعارض «أهلا رمضان» التي جرى افتتاحها على مستوى الأحياء، والتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية بالمعارض، والالتزام بتقديم تخفيضات على الأسعار والتأكد من عدم وجود أي معوقات للعارضين والمواطنين.

محافظ الإسكندرية: نقل المعرض إلى أماكن أكثر احتياجا في حالة عدم الإقبال

وأشار المحافظ إلى أنه حال عدم وجود إقبال للمواطنين على أحد معارض «أهلا رمضان» فإنه من الممكن نقل المعرض إلى مناطق أخرى أكثر احتياجًا، ولا يوجد بها معارض، بالتنسيق مع مديرية التموين.

محافظ الإسكندرية يكلف بالتنسيق بين الجهات المعنية

ووفق بيان المحافظة، اليوم الثلاثاء، كلف «الشريف» رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع الجميع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.