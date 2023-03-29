تساؤلات عديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته.

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويكون موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما يعرض في اليوم الثاني الساعة 2:00 مساء.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

وجذبت قصة وأحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي 7 قاعدة كبيرة من جمهور الفنان أحمد مكي، بعد عرض أولى حلقات المسلسل، التي تضمّنت عددا من المشاهد الكوميدية التي نالت إشادات الجمهور والنقاد، وتدور أحداث الجزء السابع حول المشكلات الزوجية التي ظهرت بين الكبير ومربوحة.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي ضم هذا العام عددا من ضيوف الشرف، أبرزهم الراقصة البرازيلية لورديانا، التي ظهرت في أولى حلقات المسلسل في دور عروسة الكبير في الحلم، والفنانة نور اللبنانية، التي تقدم دور جميلة استشارية العلاقات الزوجية، ومحمد توب الذي أدى دور الشخص الذي تحرش بمربوحة في الشارع واعتقدت أنّه الكبير لعدم اتضاح الرؤية بسبب اردتدائها عدسات لاصقة، وعلاء مرسي في دور «عم فخري»، وأوتاكا في دور سائق تاكسي.