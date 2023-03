يقدم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي الجزء 7، ومعه مجموعة من ألمع الفنانين تجربة كوميدية اجتماعية استمرت مع جمهورها على مدار سبعة أجزاء، لذلك يرغب المتابعين في معرفة مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023.

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023 ستكون في تمام الساعة 6:15 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، ويعرض يوميا على شاشة قناة on و on drama طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع حول الخلافات الزوجية بين الكبير أوي ومربوحة، بعد مرور عام على زواجهم.

ومواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023 يأتي ترددها كالآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 275000

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 7

مسلسل الكبير أوي الجزء 7 يشارك فيه الفنان أحمد مكي الذي يقوم بدور الكبير، ورحمة أحمد في دور مربوحة، زوجة الكبير أوي، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، وعدد من ضيوف الشرف آخرهم الفنانة نور، في دور مستشارة العلاقات الزوجية التي تحاول إصلاح العلاقة بين الكبير أوي وزوجته مربوحة.