مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc في رمضان 2023

يبحث الجمهور المصري والعربي عن القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة الفنان أمیر كرارة في رمضان 2023، خاصة بعدما جرى عرض حلقات المسلسل، تزامنا مع سابع أيام شهر رمضان المبارك.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

ومواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc في رمضان 2023 حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

ومواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc في رمضان 2023 مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تفاصيل مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو، في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حيث تدور الأحداث حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.