يبحث محبو وجمهور الفنان أحمد مكي، عن موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي 7، التي تذاع على قناة ON في رمضان 2023، بعد النجاح الكبير الذي شهده المسلسل في الحلقات السابقة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم في تمام الساعة 6:15 مساء عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد المرة الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، و يُعرض مرة ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

يواصل الكبير محاولاتة لإصلاح الحياة الزوجية مع مربوحة بعد أن أصابها الملل الزوجي، لذلك قررا الذهاب لاستشاري علاقات زوجية لإعطائهما خيوطا لإصلاح الحياة بينهما.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بطولة أحمد مكي، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.