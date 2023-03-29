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مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023

كتب:

احمد حامد دياب
01:28 ص | الأربعاء 29 مارس 2023
مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023

مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023

يبحث الجمهور المصري والعربي، عن مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023 بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي، وذلك في سابع أيام رمضان 2023.

مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023

ومواعيد مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023  بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي، في العاشرة مساءً على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة ON، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

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بقلم احمد حامد دياب