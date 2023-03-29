حملات مكبرة على المنشآت الطبية وتحرير محاضر لمخالفين بكفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع هيئة الدواء والتهرب الضريبي، حملة مكبرة، للمرور على المنشآت الطبية، تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية.

تحرير محضري إثبات حالة للمخالفين

وجرى تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء والتهرب الضريبى، وقامت بالمرور على عدد 7 منشآت طبية خاصة، وتم تحرير محضرين إثبات حالة للمخالفين، وإنذار المنشآت المخالفة بتلافى السلبيات في مدة أقصاها أسبوع.

وكيل صحة كفر الشيخ: الحملات مستمرة لضبط المخالفين

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملات تستمر تباعا لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات، وغلقها لحين تلافي السلبيات، لرفع كفاءة منشآت المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، وتحقيقاً لجودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو عادل، نائب رئيس الرقابة الإدارية، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور محمود صبرى، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور عمرو قنديل، منسق الحملات.