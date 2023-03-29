موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع رمضان

بالتزامن مع سابع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون عن معرفة موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الأربعاء 29-3-2023، نظرا لاختلاف موعد أذان الفجر من محافظة إلى أخرى، وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم 29-3-2023

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الأربعاء في 29-3-2023، في ضوء الخدمات التي تقدمها إلى القراء على مدار الساعة.

موعد الإفطار في البحيرة اليوم 29-3-2023

ويحين موعد صلاة الفجر في البحيرة في تمام الساعة 4:22 دقيقة بفارق دقيقتين عن موعد أذان الفجر أمس الثلاثاء 28-3-2023.

عدد ساعات الصيام في البحيرة اليوم

وعن عدد ساعات الصيام في البحيرة بلغت 14 ساعة و12 دقيقة بفارق دقيقتين عن عدد ساعات صيام أمس.

موعد الإفطار في البحيرة اليوم الأربعاء

وفيما يتعلق بإمساكية سابع أيام شهر رمضان في البحيرة، التي توافق 29-3-2023 طبقا لبيان هيئة المساحة المصرية، جاءت كالآتي:

فجر 4:22 صباحا

ظهر 12:2 مساءً

عصر 3:33 مساءً

المغرب 6:14 مساءً

عشاء 7:33 مساءً

وتشهد مساجد مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تطهير مكثفة بشكل مستمر، في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع بتكثيف حملات التطهير بالتزامن مع شهر رمضان.