يبحث الآلاف عن موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الأربعاء 29-3-2023 وهو سابع أيام شهر رمضان المبارك، كما يبحثون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب، وعدد ساعات الصيام، في أجواء يسودها الحب والألفة والاحتفالات في الشوارع، بمناسبة قدوم الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم

أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الأربعاء 29-3-2023، الذي يوافق سابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث يكون في تمام الساعة الرابعة و22 دقيقة، وموعد السحور في الجيزة يكون في تمام الساعة الثانية ودقيقتين، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة ودقيقتين، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة، وعدد ساعات الصيام 14 ساعة و11 دقيقة.

موعد صلاة الفجر في محافظة الجيزة الأربعاء 29-3-2023

أوضحت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة، حيث يكون موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الأربعاء 29-3-2023، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقة، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و32 دقيقة، وموعد أذان المغرب في القاهرة في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و31 دقيقة.