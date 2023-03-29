مسلسل الكبير أوي الحلقة 6.. «أحمد مكي يبحث عن مربوحة»

أحداث شيقة وكوميدية شهدتها الحلقة السادسة من الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، الذي يعرض يوميا بعد أذان المغرب على قناة on.

الكبير ومربوحة في السينما

واصطحب الكبير مربوحة إلى السينما في جو رومانسي لمشاهدة فيلم 3D، وأثناء عرض الفيلم تصرخ مربوحة ويحاول الكبير تهدئتها، وبعدها يخرجان إلى المول وتشاهد مربوحة أحد المحلات، وبعد إلحاح منها تقنع الكبير بدخول المحل، ويذهب هو لتسديد فاتورة الموبايل.

خطف مربوحة

ويكون «عم فخري» الذي يجسد دوره علاء مرسي، تتبع مربوحة ويقنعها أنّه لديه محل أفضل من هذا، وتقتنع بكلامه وتذهب معه لتكتشف أنّه جرى اختطافها، ويكتشف الكبير خطف مربوحة ويبدأ رحلة البحث عنها بمساعدة صديقة نفادي.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي

ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 يوميا على قناة ON اليوم في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ومره ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.