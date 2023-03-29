مع انطلاق الساعات الأولى من سابع أيام شهر رمضان المبارك، زاد بحث كثير من المواطنين خلال الساعات الجارية عن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023، سابع أيام رمضان، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار العام، ومنها مواقيت الصلاة خلال هذا الشهر.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويحين موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية في إمساكية رمضان 2023، في تمام الساعة 06:28 مساء.

وتصل مدة ساعات الصيام في شهر رمضان 2023 في محافظة مطروح، في سابع أيامه، إلى 14:04 ساعة، بدءًا من أذان الفجر حتى مدفع الإفطار.

صلاة المغرب في مطروح

وأكد الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزاره الأوقاف في مطروح، لـ«الوطن»، أن أهالي مطروح يحرصون على الذهاب إلى المسجد مبكرا لأداء جميع الفرائض على مدار اليوم خلال شهر رمضان، كما يتجمع أعداد غفيرة في المساجد الكبيرة المنتشرة في مدن المحافظة الثماني والقرى والنجوع لأداء صلاة التراويح في أجواء روحانية تنير بيوت الله.