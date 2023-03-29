موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023.. سابع أيام رمضان

تزايد إقبال أهالي محافظة الإسماعيلية على المساجد خلال الأيام القليلة الماضية منذ بدء شهر رمضان المبارك، لأداء الصلوات الخمس وكذلك صلا التراويح، وتزامن ذلك مع انطلاق الملتقى الفكري في مسجد أبو بكر الصديق أحد أكبر مساجد المحافظة.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023، سادس أيام شهر رمضان، وكذلك مواقيت الصلاة الأخرى.

ويستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن امساكية شهر رمضان لهذا العام، حيث يحين موعد اذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في تمام الساعة 06:08 مساء.

وبحسب إمساكية شهر رمضان فانه يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و27 دقيقة، فيما يأتي موعد اذان الفجر في تمام الساعة 04:17 دقيقة، وصلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و57 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة الثالثة و27 دقيقة.

إقبال كبير علي مساجد الإسماعيلية

ورفعت مديرية أوقاف الإسماعيلية حالة الطوارئ في كل المساجد في محافظة الإسماعيلية، خاصة في المساجد الكبري التي تشهد زحام كبير من المواطنين في صلاة التراويح والفجر.

ووجه الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتعقيم وتطهير كل المساجد أولا بأول طوال شهر رمضان المبارك، فيما شهدت مساجد الإسماعيلية اقبالا كبيرا من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مساجد المطافئ وأبو بكر الصديق والسلام وزمزم.