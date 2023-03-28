القبض على أغنى «شحاتة» في المغرب.. لديها رصيد بنكي ضخم

فى واقعة طريفة، ألقت قوات الشرطة المغربية القبض على متسولة تبين فيما بعد أنها ثرية، اعتقلت قبل أيام أمام مسجد بالمدينة وهي تستدر عطف المصلين والمارة، مرتدية ملابس بالية، وتفترش الأرض.

حملة بالمغرب للقبض على المتسولين

بدأت وقائع القصة التي نشرها موقع «سكاي نيوز» عربية، عندما انتشرت قصة سيدة غنية تمتلك رصيدا بنكيا ضخما بالإضافة إلى وحدات سكنية، وتتسول أمام أحد المساجد، والتي تم إيقافها من خلال حملة أمنية بأكادير بدولة المغرب تستهدف عددا من ممتهني التسول.

وبعد تقديم عدد منهم للنيابة العامة، تبين من التحقيقات أن إحدى المتسولات ثرية ولا تمد يدها بدافع الحاجة، وإنما اتخذت من ذلك حرفة تدر عليها الملايين، وتحويلها إلى المحكمة، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير جنوبي المغرب، بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر.

عندما قامت حملة بمدينة أكادير جنوبي المغرب بإلقاء القبض على سيدة كانت تتسول أمام أحد المساجد، تبين فيما بعد أنها ثرية تمتلك ما لا يقل عن فيلتيْن، واحدة تقطن فيها، والثانية مُعدة للكراء، بالإضافة إلى امتلاك رصيد بنكي ضخم، فضلا عن أنها تمتلك جنسيتين؛ واحدة مغربية، والثانية تعود لبلد أوروبي.

العقوبات القانونية للتسول بالمغرب

وقال المحامى بهيئة فاس منصف الخياري، إن القانون يتعامل مع حالات التسول بصرامة شديدة، موضحًا أن القانون الجنائي المغربي، ينص في الفصل 326 منه على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل للتعيش، أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأي وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.

وأضاف أن المشرع شدد من العقوبة بالنسبة للمتسول الذي يستعمل التهديد أو التظاهر بالمرض أو العاهة أو اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، بالعقوبة الحبسية من 3 أشهر إلى سنة طبقا للمادة 327.