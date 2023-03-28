موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. وساعات الصيام

خلال ساعات ينتهي صيام يوم السادس من شهر رمضان المبارك، ليستعد المواطنون لصيام يوم جديد وأداء العبادات والصلوات وسط أجواء مميزة في الشوارع، لذا يبحث الآلاف عن موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، حيث أن عدد ساعات الصيام اليوم تبلغ 14 ساعة و9 دقائق.

موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم

ويترقب الملايين موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 والذي يحل علينا في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حيث تعلن الهيئة مواقيت الصلاة بشكل رسمي كل يوم عبر قسم التقويم التابع لشئون الخرائط.

موعد أذان المغرب في القاهرة الثلاثاء 28-3-2023

وأوضحت الهيئة مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، إذ يحين موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و22 دقيقة، وموعد صلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة بالضبط، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و27 دقيقة.