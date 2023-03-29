شهدت مساجد الإسماعيلية إقبالا كبير من المواطنين على المساجد مع بدء شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات ومتابعة الملتقى الفكري اليومي بمسجد أبو بكر الصديق أحد أكبر مساجد المحافظة.

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الأربعاء 29-3-2023 بحسب الإمساكية التي أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023

وأصدرت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023 عبر الموقع الرسمي للهيئة بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات المصرية المختلفة.

أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في تمام الساعة 04:17 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في تمام الساعة 11:57 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء في تمام الساعة 3:27 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم في تمام الساعة 06:08 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

كما أعلنت هيئة المساحة عن موعد أذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الأربعاء في تمام الساعة 07:27 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر الأربعاء حتى المغرب من نفس اليوم.