التصريح بدفن قتيل الإسماعيلية.. عثر عليه مخنوقا

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بدفن جثمان شاب عثر عليه مقتولا بدائرة مركز ومدينة فايد بالاسماعيلية وتسليمه إلى ذويه.

وكانت انتدبت جهات التحقيق في الإسماعيلية، صباح أمس الثلاثاء، الطبيب الشرعي لتشريح جثمان قتيل الإسماعيلية في الثلاثينيات من العمر، عثر على جثمانه وبه بعض الإصابات بجوار أحد الكباري بمركز ومدينة فايد.

وبحسب الفحص الأولي للجثمان، المجني عليه قتل خنقا قبل ساعات من العثور على جثمانه قرب إدارة مرور مركز فايد.

فريق بحث لكشف لغز الواقعة

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا بالعثور على جثمان الشاب محمد جمعة كامل 30 سنة، مقيم بقرية فنارة التابعة بمركز فايد «سائق توك توك» متغيب قبل عدة أيام.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية، يضم الرائد محمود عبد اللطيف رئيس مباحث فايد ومعاونيه، النقباء محمد عبد الباسط وأحمد حمدي وأحمد عوض الله وأحمد إسماعيل لفحص الواقعة.

تفريغ الكاميرات في مكان الحادث

ونجح فريق مباحث مركز فايد في تفريغ كل الكاميرات الموجودة في مكان الحادث، وتتبع خط سير المجني عليه لمحاولة الوصول الي مرتكبي الواقعة.

وناقش فريق المباحث الجنائية أسرة المجني عليه وأصدقائه والمقربون منه، لمحاولة الوصول إلى هوية مرتكبي الواقعة، وإحالتهم إلى المحاكمة.