مصرع مزارع بصعق كهربائي في منشأة القناطر

لقى مزارع مصرعه بصعق كهربائي، أثناء توصيل فيشة التليفزيون في منطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، كما تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة.. وفاة شخص صعقا بالكهرباء

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد تامر صالح مفتش مباحث منشأة القناطر، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من الأهالي بوفاة شخص بصعق كهربائي بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة.. وأقوال أفراد أسرته

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، وبالانتقال والفحص، تبين مصرع مزارع 18 سنة أثناء إصلاحه فيشة التلفاز وتوصيلها بالكهرباء، صعقته الكهرباء ما أدى إلى مصرعه في الحال، وبسؤال والد وشقيق المتوفى أيدا ما جاء بالفحص.

نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة زينهم

جرى نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.