إصابة شخصين في حادث تصادم بالدقي

أصيب شخصان بإصابات خطيرة في حادث تصادم بشارع وزارة الزراعة، بدائرة قسم الدقي في محافظة الجيزة، وجرر نقلهما إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصابين بشارع وزارة الزراعة.

تفاصيل الواقعة

على الفور انتقل المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي والقوة المرافقة له، بالانتقال والفحص، تبين جنوح سيارة ملاكي قيادة سائق 60 سنة إلى جانب الطريق، وأثناء ذلك اصطدمت بها دراجة نارية يقودها عامل 30 سنة، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقته صديقه 26 سنة، مصاب بكسر بالجمجمة، وتم نقله للرعاية المركزة بسبب سوء حالته، ولا يمكن استجوابه.

القبض على سائق السيارة

ألقي القبض على سائق السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.