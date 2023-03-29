موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم

يبحث الجمهور المصري والعربي عن موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc لمتابعة الحلقة الجديدة من المسلسل، طولته الفنان أمیر كرارة في رمضان 2023، لمن لم يتمكن من مشاهدة العرض الأول للحلقة.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc الساعة 2 صباحا وهي الإعادة الأولى والثانية الساعة 1 ظهرا، بينما تٌعرض الحلقة الساعة 9 مساء، حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ويٌعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بجوار الفنان أمير كرارة منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تفاصيل مسلسل سوق الكانتو

وتدور قصة المسلسل في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، ما يتسبب له في إصابات بالغة تؤدي إلى نقله للمستشفى.