مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7.. ماذا سيفعل الحاج حسين بعد مساعدة أمير كرارة لراوية؟

ينتظر المشاهدين الحلقة السابعة من مسلسل سوق الكانتو، حيث يترقب الجميع رد فعل الحاج حسين، الذي يجسد شخصيته الفنان عبدالعزيز مخيون، بعدما انفعل عنده علمه أنّ «رواية» التي تجسد شخصيتها مي عز الدين، فتحت الدكان بمساعدة «طه القماش» الذي يجسّد دوره الفنان أمير كرارة.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7

يعرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7 في التاسعة مساء عبر قناة «DMC»، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

قصة مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7

تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023، تدور في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حيث تدور الأحداث حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.